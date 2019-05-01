Азербайджан огласил доходы от проекта "Южный газовый коридор" - ЭКСКЛЮЗИВ

Доходы от проекта «Южный газовый коридор» до 2046 года составят около 40 млрд. долларов.

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью «Report» исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Шахмар Мовсумов.

«По предварительным расчетам, при том что цена на нефть будет находиться на уровне 60 долларов за баррель и с учетом того что все составные проекты Южного газового коридора заработают в полную мощность, доходы от проекта в период 2021-2045 гг. составят около 40 млрд. долларов», - сказал Ш.Мовсумов.

Как отметил глава Госнефтефонда, «Южный газовый коридор» обеспечит прямую связь между газовым рынком ЕС и одними из крупнейших газовых месторождений в мире.

«Предполагается, что основными поставщиками газа станут Азербайджан, Туркменистан и, возможно, Ирак. В будущем могут быть включены Иран и Египет. Ключевой транзитной страной будет Турция, другие транзитные маршруты пройдут через Чёрное море и Восточное Средиземноморье. Важный фактор, связанный с «Южным газовым коридором», заключается в том, что проект стремительно реализуется и, несомненно, начиная с 2020 года изменит энергетическую карту Южной и Юго-Восточной Европы и более обширного пространства. Все эти факторы указывают на то, что Азербайджан станет крупным энергетическим поставщиком не только нефти, но и газа, и тем самым поддержит энергетическую безопасность в регионе. «Южный газовый коридор» создаст для Азербайджана дополнительные экономические и финансовые возможности и в течение десятилетий обеспечит Азербайджану экономическую прибыль и приток валюты», - сказал Ш.Мовсумов.

На сегодняшний день, по его словам, со стороны Нефтяного фонда в проект инвестировано 1,2 млрд. долларов посредством вложений в уставной капитал ЗАО и 2,5 млрд. долларов посредством приобретения корпоративных ценных бумаг акционерного общества.

«Финансирование проекта на данный момент осуществляется при помощи синдицированных кредитов, выданных международными финансовыми институтами и экспортными кредитными агентствами, а также эмиссией ценных бумаг со стороны ЗАО», - добавил глава SOFAZ.

Отметим, что проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения «Шах Дениз-2».

Основными компонентами проекта являются: "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Основная цель проекта - повышение безопасности поставок газа в Европу.

Илаха Мамедли