Какие причины привели к изменению тарифов на электроэнергию?

В соответствии с решением Тарифного совета о регулировании цен на электроэнергию, принятым на сегодняшнем заседании, вводится новая дифференциация тарифов по категории "Население" (до 300 кВтч и свыше 300 кВтч).

В соответствии с решением Тарифного совета о регулировании цен на электроэнергию, принятым на сегодняшнем заседании, вводится новая дифференциация тарифов по категории "Население" (до 300 кВтч и свыше 300 кВтч).

Как сообщает Report, согласно решению, тарифы для населения установлены для абонентов с потреблением до 200 кВтч на уровне 8 гяпиков/кВтч, от 200 до 300 кВтч (300 кВтч включительно) – 9 гяпиков/кВтч, а свыше 300 кВтч - 13 гяпиков/кВтч.

Кроме того, с 9 гяпиков/кВтч до 10 гяпиков/кВтч увеличиваются цены на электроэнергию для бюджетных организаций, сфер торговли, услуг и промышленности. Оптовый тариф на электроэнергию энергоснабжающему предприятию увеличивается на 0,9 гяпиков за 1 киловатт-час (кВтч) и устанавливается на уровне 6,6 гяпиков, в то время как дневные и ночные тарифы на электричество применяются только для алюминиевой промышленности, а средний тариф увеличивается с 4,55 гяпиков/кВтч до 5 гяпиков/кВтч.

Химическая промышленность, к которой до этого времени применялись дневные и ночные тарифы, была отнесена к группе "Ненаселение".

Электроэнергия подается по договорной цене в дата-центры, осуществляющие деятельность по обработке, регистрации и передаче данных, энергоснабжение которых осуществляется непосредственно по линиям 35 и 110 кВ, где суточная потребность в нагрузках стабильна, а среднемесячное потребление энергии на производственные цели составляет не менее 5 млн кВтч.

Влияние изменения тарифов на население и экономику:

- В настоящее время тарифы для населения составляют 7 гяпиков в месяц - потребление до 300 кВтч и 11 гяпиков - потребление свыше 300 кВтч. Новая дифференциация сохранила льготную тарифную политику для малообеспеченных семей;

- Учитывая, что ежемесячное потребление электроэнергии на одного человека в потребительской корзине составляет 50 кВтч, а среднестатистический состав семьи - 4 человека, льготные тарифы будут применяться к ежемесячному потреблению 200 кВтч. Эта категория населения составляет 63% абонентов;

- Воздействие новых тарифов на ежемесячную потребительскую корзину семьи из 4 человек по оплате электроэнергии прогнозируется в пределах 2,05 маната;

- Нынешние тарифы на электроэнергию действуют с 1 декабря 2016 года. Для расширения инфраструктурных работ в секторе, из-за необходимости обеспечения населения и других абонентов качественной, бесперебойной энергией, а также для покрытия дополнительных расходов, вызванных изменением цен на природный газ, используемый для производства энергии, регулирование тарифов на электроэнергию является неизбежным шагом. Более 50% сырья, используемого для производства электроэнергии на тепловых электростанциях Азербайджана, составляет природный газ. В связи с этим изменение тарифов на природный газ обуславливает рост цен на электроэнергию. Оптовый тариф на электроэнергию энергоснабжающему предприятию увеличен на 0,9 гяпиков и определен на уровне 6,6 гяпиков;

- Возобновление с начала 2021 года деятельности предприятий промышленности и общественного питания, а также реализация правительством пакетов экономических стимулов в рамках борьбы с пандемией привели к более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономической активности. В связи с этим спрос на электроэнергию вырос;

- По группам потребителей, относящихся к категории "Ненаселение", тариф был увеличен на 1 гяпик и утвержден на уровне 10 гяпиков. Это может привести к формированию определенных дополнительных затрат в отдельных секторах экономики. Регулируемые Тарифным советом цены будут контролироваться.