Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Минэкономразвития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, отметило, что американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли РФ увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на РБК. По данным таможенной статистики за январь — ноябрь 2019 года, российский экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в натуральном выражении. Существенный вклад в его рост внесли закупки со стороны Турции и самих США, говорится в комментарии Минэкономразвития относительно платежного баланса.

По данным министерства, физический экспорт нефти в Турцию за 11 месяцев прошедшего года вырос в 4,5 раза к тому же периоду 2018-го. За тот же период поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении подскочили в три раза после введения американских санкций в отношении Венесуэлы.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в январе — ноябре 2019 года поставки нефти в Турцию увеличились до 7,55 млн тонн с 1,69 млн тонн годом ранее. В стоимостном выражении экспорт рос чуть медленнее в связи с более низкими ценами на нефть — до 3,41 млрд долларов. Физические поставки в США выросли в 3,1 раза — до 4,28 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт увеличился до 1,95 млрд долларов. Также Россия в январе — ноябре поставила в США нефтепродуктов на 3,8 млрд долларов.

Суммарно экспорт сырой нефти из России в 2019 году, по оценке ЦБ, снизился на 5,9% и составил 121,6 млрд долларов. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта.

Поставки нефти в Китай в натуральном выражении за 11 месяцев увеличились на 3,8% (до 63,1 млн тонн), а в стоимостном — снизились на 6,7% (до 30 млрд долларов). Из-за увеличения танкерных перевозок экспорт в Нидерланды за 11 месяцев 2019 года вырос на 13%, однако прямые поставки в Беларусь и Германию снизились, отмечается в обзоре Минэкономразвития.