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Как повлиял на Азербайджан резкий рост мирового спроса и цен на карбамид?

Как повлиял на Азербайджан резкий рост мирового спроса и цен на карбамид? В прошлом году объем производства на карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличился в 3 раза за счет резкого роста спроса и цен на карбамид на мировых рынках, за год же доходы завода выросли в 6 раз.
Энергетика
25 февраля 2022 г. 13:44
Как повлиял на Азербайджан резкий рост мирового спроса и цен на карбамид?

В прошлом году объем производства на карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличился в 3 раза за счет резкого роста спроса и цен на карбамид на мировых рынках, за год же доходы завода выросли в 6 раз.

Как передает Report, об этом сообщил директор карбамидного завода SOCAR Хаял Джафаров.

По его словам, в 2020 году общий объем выручки карбамидного завода составил 35 млн манатов, уже в 2021 году этот показатель превысил 225 млн манатов: "Завод введен в эксплуатацию в 2019 году. В том же году были проведены полномасштабные пуско-наладочные работы. За первые четыре месяца 2020 года после устранения выявленных дефектов завод вышел на полную мощность. Сегодня завод использует 94% мощностей. В 2021 году производство увеличилось втрое по сравнению с 2021 годом”.

X. Джафаров отметил, что в 2020 году завод произвел около 120 тысяч тонн карбамида, а в 2021 году этот показатель составил 355 тысяч тонн: "В 2020 году было экспортировано около 70 тыс. тонн продукции, то в 2021 году этот показатель превысил 323 тыс. тонн. То есть экспорт продукции завода увеличился более чем в 4 раза".

Он напомнил, что в 2020 году цена продажи карбамида на мировом рынке составляла 220-230 долларов США за тонну, а в четвертом квартале 2021 года цена продукта уже превысила 750-850 долларов США: "Для нас же самым важным фактором является покрытие внутреннего спроса. Только после обеспечения внутреннего рынка продукция экспортируется за рубеж. С запуском производства на заводе местные фермеры получают карбамид по низким доступным ценам, и этот продукт не нужно импортировать из-за рубежа. Если на мировом рынке цена на карбамид достигла 750-850 долларов США за тонну, то на внутреннем рынке цена на карбамид осталась на прежнем уровне и составила 420 манатов за тонну. Это примерно 250 долларов США. Рост цен на карбамид на внешних рынках не привел к росту цен на внутреннем рынке”.

X. Джафаров подчеркнул, что в 2021 году экспорт ненефтяного сектора в Азербайджане увеличился более чем на 40%: "Карбамидный завод внес вклад в этот процесс".

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Версия на азербайджанском языке Dünyada karbamidə olan tələbatın və qiymətlərin kəskin artımı Azərbaycana necə təsir edib?

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