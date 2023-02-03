Кадри Симсон: Сотрудничество с Азербайджаном не должно ограничиваться только поставками газа

Европейский союз (ЕС) нацелен на укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Европейский союз (ЕС) нацелен на укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказала комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон 3 февраля на брифинге по итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

По словам Симсон, сотрудничество не должно ограничиваться только поставками газа: "Потому что у Азербайджана есть потенциал возобновляемых источников энергии, и этот потенциал необходимо использовать. В рамках мероприятия было проведено широкое обсуждение использования ветровой и солнечной энергии Азербайджана, а также сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Я уже третий раз посещаю Баку и благодарю господина президента Ильхама Алиева и министра энергетики Парвиза Шахбазова за теплый прием".

По ее словам, в прошлом году Европа столкнулась с энергетическим кризисом: "Азербайджан пришел на помощь Европе в этой сложной ситуации. Мы обнаружили, что потенциал солнечной и ветровой энергии Европы не так уж велик. Азербайджан пришел нам на помощь в этот трудный момент и увеличил поставки газа в Европу до 40%".

K.Симсон подчеркнула, что Евросоюз ждет в ближайшие годы увеличения объемов поставок газа из Азербайджана вдвое: "Сделать это технически не так уж и сложно. Так как можно расширить возможности уже имеющегося трубопровода. Считаю, что Азербайджан справится и с этим".