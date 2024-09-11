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Кадри Симсон: ЕС готов отказаться от российского газа

Кадри Симсон: ЕС готов отказаться от российского газа Евросоюз (ЕС) подготовился к тому, чтобы отказаться от российского газа.
Энергетика
11 сентября 2024 г. 14:48
Кадри Симсон: ЕС готов отказаться от российского газа

Евросоюз (ЕС) подготовился к тому, чтобы отказаться от российского газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину", - сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что объем поставок снизился до 15% в 2023 году с 45% в 2021 году, показатель все еще остается высоким.

Отметим, что контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Украины истекает в конце текущего года, украинская сторона неоднократно заявляла о том, что не будет его продлевать.

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Версия на английском языке Kadri Simson: EU ready to give up Russian gas
Версия на азербайджанском языке Aİ rəsmisi: Rusiya qazından imtina etməyə hazırıq

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