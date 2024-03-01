Кадри Симсон: Азербайджан стабилизирует газовый рынок ЕС

Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергопоставок в ЕС, стабилизируя при этом его газовый рынок.

Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергопоставок в Европейский союз, стабилизируя при этом его газовый рынок.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

"С момента моего первого визита в Баку сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сфере энергетики значительно укрепилось", - сказала она.

Симсон подчеркнула, что поставки азербайджанского газа в Европу будут играть важную роль в процессе энергоперехода.

"Нам нужно больше диалога и сотрудничества. Сегодня мы согласовали многие ключевые вопросы. Коллективные амбиции в этом регионе позволят увеличить поставки газа к 2027 году", - добавила она.

По словам еврокомиссара, возобновляемые источники энергии помогут Европе достичь своих энергетических целей.