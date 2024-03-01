О нас

Кадри Симсон: Азербайджан стабилизирует газовый рынок ЕС

Кадри Симсон: Азербайджан стабилизирует газовый рынок ЕС Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергопоставок в ЕС, стабилизируя при этом его газовый рынок.
Энергетика
1 марта 2024 г. 18:41
Кадри Симсон: Азербайджан стабилизирует газовый рынок ЕС

Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергопоставок в Европейский союз, стабилизируя при этом его газовый рынок.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

"С момента моего первого визита в Баку сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сфере энергетики значительно укрепилось", - сказала она.

Симсон подчеркнула, что поставки азербайджанского газа в Европу будут играть важную роль в процессе энергоперехода.

"Нам нужно больше диалога и сотрудничества. Сегодня мы согласовали многие ключевые вопросы. Коллективные амбиции в этом регионе позволят увеличить поставки газа к 2027 году", - добавила она.

По словам еврокомиссара, возобновляемые источники энергии помогут Европе достичь своих энергетических целей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kadri Simson: "Azərbaycan Aİ-nin qaz bazarını sabitləşdirəcək"

Экслюзивные новости

Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
1 марта 2024 г. 15:08
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi