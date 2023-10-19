К концу 2024 года в Мингячевире будет введена в эксплуатацию новая электростанция

Основные инфраструктурные работы по строительству новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт на территории тепловой электростанции "Азербайджан" в Мингячевире выполнены на 90-95%, проект будет завершен к концу 2024 года.

Основные инфраструктурные работы по строительству новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт на территории тепловой электростанции "Азербайджан" в Мингячевире выполнены на 90-95%, проект будет завершен к концу 2024 года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам менеджер курирующей строительство итальянской компании AFRY Эмре Озер в ходе организованного ОАО "Азерэнержи" медиатура в Мингячевире.

По словам Озера, построенная в Азербайджане электростанция будет соответствовать европейским и международным стандартам: "В ближайшее время начнутся работы по установке первой турбины. Затем будут установлены котлы".

Он также отметил, что в настоящее время к строительным работам привлечено около 250 человек: "Но при проведении работ по установке турбин и котлов количество рабочих превысит 1 000 человек".

Отметим, что в результате подключения новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт и 7-го и 8-го блоков ТЭС "Азербайджан" общая мощность составит 1 880 мегаватт. Таким образом, коэффициент полезного действия будет увеличен с 18% до 56%. Отработанный газ новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт путем утилизации будет превращать воду в пар и позволит получать энергию без дополнительной обработки газа в паровых турбинах 7-го и 8-го блоков ТЭС "Азербайджан". Тем самым будет сэкономлено 800 млн кубометров газа в год.