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Министр: К 2030 году Азербайджан доведет долю возобновляемой энергетики до 30%

К 2030 году Азербайджан доведет долю возобновляемой энергетики до 30%

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в первом Региональном саммите по целям в области устойчивого развития "Мобилизация средств для достижения целей в области устойчивого развития" в казахстанском городе Алматы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики.

Выступая на открытии саммита, П. Шахбазов рассказал об успешной реализации государственной политики Азербайджана по 17 целям и 169 задачам в области устойчивого развития ООН на 2016-2030 годы.

Министр отметил, что экономика страны выросла более чем втрое за последние 15 лет. Он указал на реализацию в стране 12 стратегических дорожных карт, охватывающих 11 секторов.

Азербайджан планирует сократить эмиссию парниковых газов к 2030 году на 35% и увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30%.

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