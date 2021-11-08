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К 2026 году Азербайджан увеличит производство автобензина на 18%

К 2026 году Азербайджан увеличит производство автобензина на 18% В 2022 году в Азербайджане планируется произвести 1 млн 238,6 тыс. тонн автомобильного бензина.
Энергетика
8 ноября 2021 г. 10:39
К 2026 году Азербайджан увеличит производство автобензина на 18%

В 2022 году в Азербайджане планируется произвести 1 млн 238,6 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год”.

Согласно документу, в 2023 году прогнозируется производство 1 млн 346,6 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 8,7% больше, чем в 2022 году.

В 2024 году производство нефтепродуктов составит 1 млн 460,7 тыс. тонн, что на 8,5% больше прогноза 2023 года.

В 2025 году также будет произведено 1 млн 463 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 0,16% больше показателя 2024 года. По сравнению с прогнозом по итогам 2022 года, в 2025 году ожидается рост производства автомобильного бензина на 18,1%.

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Версия на английском языке Azerbaijan to increase gasoline production by 18% until 2026
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 2026-cı ilə qədər avtobenzinlərin istehsalını 18 % artıracaq

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