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К 2025 году Китай увеличит долю потребления ВИЭ до 25%

К 2025 году Китай увеличит долю потребления ВИЭ до 25% Китай заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Энергетика
20 апреля 2021 г. 15:05
К 2025 году Китай увеличит долю потребления ВИЭ до 25%

Китай намерен увеличить потребление электроэнергии, вырабатываемой на солнечных и ветряных электростанциях, до 25% к 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ngv, об этом говорится в проектном плане, опубликованном Государственным стратегическим управлением КНР.

Согласно документу, в текущем году доля ВИЭ в энергопотреблении Китая должна вырасти до 11%. В прошлом году этот показатель составил 9,7%.

По итогам 2020 года, Китай вдвое увеличил генерацию на основе ВИЭ по сравнению с 2019 годом. Так, мощности ветрогенерации выросли на 71,67 ГВт — до 281,5 ГВт, мощности солнечной генерации — на 48,2 ГВт, до 253,4 ГВт. Общий объем инвестиций в возобновляемые источники энергии в прошлом году составил рекордные 11 млрд долларов США. По словам президента КНР Си Цзиньпина, к 2030 году совокупные мощности солнечной и ветряной энергетики планируется довести до 1 200 ГВт.

Китай заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Пика выбросов углекислого газа КНР предполагает достичь уже в 2030 году.

Напомним, что китайские регулирующие органы рассматривают возможность введения налога на импорт так называемой нефти легкого цикла (light cycle oil, — LCO; англ., легкий рецикловый газойль). Введение такого налога перевернет экономику рыночного сегмента, объем которого по итогам прошлого года составил примерно 7 млрд долларов США.

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