К 2025 году доля альтернативной энергетики в Азербайджане достигнет 25-30%

В марте этого года на ветряной электростанции "Яшма" выработано более 11 млн кВт/ч электроэнергии.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, этот показатель может меняться в зависимости от погодных условий.

"В настоящее время на станции "Яшма" эксплуатируется 26 турбин, в будущем их будет больше. Полученная электроэнергия передается в общую систему. В целом, по прогнозам, к 2025 году альтернативная энергия составит около 25-30% от общего объема производства электроэнергии в стране. В настоящее время этот показатель составляет 1,7%", - сказал Т. Мустафаев.