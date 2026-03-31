    Йоргенсен: ЕС диверсифицирует импорт энергоресурсов, повышая поставки из Азербайджана

    Евросоюз продолжает диверсификацию источников энергоснабжения, увеличивая в том числе поставки из Азербайджана, а также США, Норвегии, Алжира и Канады.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

    "Конечно, имеет значение, у кого вы импортируете, и особенно когда речь идет о долгосрочных контрактах, это может быть преимуществом для стран-импортеров", - заявил комиссар

    По его словам, Евросоюз уже сократил зависимость от российского газа с 45% до примерно 10%, и этот показатель будет доведен до нуля.

    Но самой большой проблемой остаются цены на энергоносители. Йоргенсен отметил, что с начала конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Евросоюзе выросли примерно на 70%, а на нефть - на 60%. За 30 дней кризиса расходы ЕС на импорт ископаемого топлива увеличились на 14 млрд евро.

    Еврокомиссар заявил, что, несмотря на отсутствие сильных перебоев с поставками нефти и газа, наблюдаются напряженность на рынках отдельных нефтепродуктов, включая дизельное и авиационное топливо, а также рост давления на глобальный рынок газа, что отражается на ценах на электроэнергию.

    "Мы сталкиваемся с очень серьезной ситуацией. Последствия этого кризиса для энергетических рынков не будут краткосрочными", - отметил он.

    Йоргенсен призвал страны ЕС действовать согласованно, избегать фрагментированных национальных мер и сигналов, способных дестабилизировать рынки. По его словам, принимаемые меры должны быть целевыми и своевременными, не усугубляя дисбаланс спроса и предложения.

    Еврокомиссия уже координирует действия по заполнению газовых хранилищ и обеспечению нефтяной безопасности, а также готовит пакет мер для поддержки домохозяйств и бизнеса.

    Дан Йоргенсен Европейский союз (ЕС) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Yorgensen: Aİ Azərbaycandan tədarükü artıraraq enerji resurslarının idxalını diversifikasiya edir

