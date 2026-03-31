Yorgensen: Aİ Azərbaycandan tədarükü artıraraq enerji resurslarının idxalını diversifikasiya edir
- 31 mart, 2026
- 21:12
Avropa İttifaqı (Aİ) enerji təchizatı mənbələrinin şaxələndirilməsini davam etdirərək Azərbaycan, eləcə də ABŞ, Norveç, Əlcəzair və Kanadadan tədarükləri artırır.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu energetika üzrə Avropa komissarı Dan Yorgensen Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar Aİ ölkələrinin energetika nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşünün yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib.
"Əlbəttə, kimdən idxal etdiyinizin əhəmiyyəti var və xüsusən də söhbət uzunmüddətli müqavilələrdən gedirsə, bu, idxalçı ölkələr üçün üstünlük ola bilər", - komissar bildirib.
Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı artıq Rusiya qazından asılılığını 45 %-dən təqribən 10 %-ə qədər azaldıb və bu göstərici sıfıra endiriləcək.
Amma ən böyük problem enerji daşıyıcılarının qiymətləri olaraq qalır. Yorgensen qeyd edib ki, Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Avropa İttifaqında qazın qiyməti təqribən 70 %, neftin qiyməti isə 60 % artıb. Böhranın 30 günü ərzində Aİ-nin qazıntı yanacağı idxalı xərcləri 14 milyard avro çoxalıb.
Avropa komissarı bildirib ki, neft və qaz tədarükündə ciddi fasilələrin olmamasına baxmayaraq, bəzi neft məhsulları, o cümlədən dizel və aviasiya yanacağı bazarlarında gərginlik, eləcə də qlobal qaz bazarına təzyiqin artması müşahidə olunur ki, bu da elektrik enerjisinin qiymətlərində öz əksini tapır.
"Biz çox ciddi bir vəziyyətlə üzləşirik. Bu böhranın enerji bazarları üçün fəsadları qısamüddətli olmayacaq", - o qeyd edib.
Yorgensen Aİ ölkələrini razılaşdırılmış şəkildə hərəkət etməyə, bazarlardakı sabitliyi poza biləcək fraqmentləşmiş milli tədbirlərdən və siqnallardan qaçmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə, görülən tədbirlər tələb və təklif disbalansını dərinləşdirmədən məqsədyönlü və vaxtında olmalıdır.
Avropa Komissiyası artıq qaz anbarlarının doldurulması və neft təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə fəaliyyətləri əlaqələndirir, eləcə də ev təsərrüfatlarına və biznesə dəstək üçün tədbirlər paketi hazırlayır.