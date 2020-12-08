Изучается потенциал возобновляемых источников энергии на освобожденных землях

На некоторых малых гидроэлектростанциях проведены подготовительные работы для начала ремонтно-восстановительных работ

Под председательством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и с участием руководителей соответствующих структурных подразделений министерства состоялось совещание, посвященное обсуждению предстоящей работы и шагов в области расчета точного потенциала возобновляемых источников энергии Нагорного Карабаха и прилегающих регионов.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, на заседании отдельно были рассмотрены деоккупированные районы, обладающие большим потенциалом возобновляемой энергии, озвучены предложения по установке в этих районах измерительных станций для определения точного потенциала ветровой и солнечной энергии, оценке технических возможностей и экономической эффективности.

Было отмечено, что первоначально на территории Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джабраильского, Физулинского районов было отобрано 8 потенциальных территорий общей площадью 14 427 га с высоким потенциалом солнечной энергии. Хотя представляется возможным размещение в этих районах солнечных электростанций общей мощностью 7 214 МВт, учитывая, что часть южных территорий может быть сельскохозяйственного назначения, общий потенциал здесь оценивается более чем 4 000 МВт.

Далее были рассмотрены ветроэнергетические ресурсы Кельбаджарского и Лачинского районов. Отмечено, что потенциал ветроэнергетики в горных районах Карабаха оценивается выше 500 мегаватт, и большая часть этого потенциала приходится на приграничные с Арменией зоны названных районов. Было подчеркнуто, что, несмотря на такой большой потенциал, из-за отсутствия доступной инфраструктуры вопрос производства ветровой электроэнергии в этих областях требует исследований.

Учитывая, что 25% местных водных ресурсов Азербайджана формируется в Карабахе, были рассмотрены перспективы использования рек Тертер, Базарчай, Хякяри и их притоков для производства электроэнергии, предоставлена информация о существующих в регионе малых гидроэлектростанциях. Действующие гидроэлектростанции расположены в основном на территории Тертерского, Лачинского и Кельбаджарского районов. На некоторых малых гидроэлектростанциях проведены подготовительные работы для начала ремонтно-восстановительных работ.

На заседании также была представлена информация о биоэнергетических и геотермальных источниках энергии региона и подчеркнута возможность использования этих видов энергии в будущем для производства электрической и тепловой энергии.