Изменен состав комиссии по подготовке стратегии развития нефтехимической промышленности

Внесены изменения в состав Комиссии по подготовке предложений по стратегическому развитию нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджане.
Как передает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении поправок в распоряжение "Об утверждении состава комиссии по подготовке предложений по стратегическому развитию нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджанской Республике".
Состав комиссии следующий:
Председатель комиссии
Первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Члены комиссии
Министр экономики Азербайджанской Республики
Министр финансов Азербайджанской Республики
Министр энергетики Азербайджанской Республики
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Президент Национальной Академии Наук Азербайджана
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.