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Изменен состав комиссии по подготовке стратегии развития нефтехимической промышленности

Изменен состав комиссии по подготовке стратегии развития нефтехимической промышленности Внесены изменения в состав Комиссии по подготовке предложений о стратегическом развитии нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджане.
Энергетика
5 августа 2022 г. 12:33
Изменен состав комиссии по подготовке стратегии развития нефтехимической промышленности

Внесены изменения в состав Комиссии по подготовке предложений по стратегическому развитию нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджане.

Как передает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении поправок в распоряжение "Об утверждении состава комиссии по подготовке предложений по стратегическому развитию нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджанской Республике".

Состав комиссии следующий:

Председатель комиссии

Первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Члены комиссии

Министр экономики Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики

Министр энергетики Азербайджанской Республики

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Neft-kimya sənayesinin strateji inkişafı barədə təkliflər hazırlayan Komissiyanın tərkibi dəyişib

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