Изменен состав комиссии по подготовке стратегии развития нефтехимической промышленности

Внесены изменения в состав Комиссии по подготовке предложений о стратегическом развитии нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджане.

Внесены изменения в состав Комиссии по подготовке предложений по стратегическому развитию нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджане.

Как передает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении поправок в распоряжение "Об утверждении состава комиссии по подготовке предложений по стратегическому развитию нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджанской Республике".

Состав комиссии следующий:

Председатель комиссии

Первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Члены комиссии

Министр экономики Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики

Министр энергетики Азербайджанской Республики

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.