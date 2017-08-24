Из фонда недействующих скважин "Азнефть" сданы в эксплуатацию 62 скважины

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) из фонда недействующих скважин сданы в эксплуатацию 62 скважины против запланированных 38.

Как сообщили Report в ПО "Азнефть", из этих скважин добыто 26,8 тыс. тонн нефти.

По информации, за отчетный период добыто 3 595,5 тыс. тонн нефти, 2,99 млрд кубометров газа: "За первые 7 месяцев года по заказу "Азнефть" пробурено и передано в эксплуатацию 39 скважин. Из новых скважин добыто 48 тыс. тонн нефти".

"С начала года проведено 377 геологических мероприятий, в результате добыто 135,6 тыс. тонн нефти, что означает рост соответственно на 48 мероприятий и 51,3 тыс. тонн нефти против запланированного. В результате технических и технологических мероприятий добыто 31 тыс. тонн нефти против запланированных 22,1 тыс. тонн", - говорится в информации.