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Из Дашкесана в Кельбаджар прокладывается линия электропередачи

Из Дашкесана в Кельбаджар прокладывается линия электропередачи Идет строительство подстанции, сооружено уже около 100 из 200 предусмотренных опор для линий электропередач из Дашкесана, Мурова
Энергетика
19 апреля 2021 г. 16:15
Из Дашкесана в Кельбаджар прокладывается линия электропередачи

ОАО "Азерэнержи" прокладывает линию электропередачи из Дашкесанского района в Кельбаджарский район.

Как сообщает Report, об этом в докладе президенту Ильхаму Алиеву заявил президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев на открытии 220/110/10-киловольтной подстанции "Говсан" в Сураханском районе Баку.

"Там были проведены некоторые исследования, но мы не определились. Дорожный вопрос - доставка туда оборудования – вызывает определенные проблемы. Однако строительство подстанции продолжается. Мы проложим туда из Дашкесана, Мурова линию почти из 200 опор, 100 из них уже установлены. Мы прошли самый сложный участок", - сказал Рзаев.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndən Kəlbəcərə elektrik xətti çəkilir

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