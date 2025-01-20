Итконен: Еврокомиссия будет добиваться полного прекращения импорта российского газа

В Еврокомиссии (ЕК) идёт работа над планом отказа от всех российских ископаемых энергоносителей.

В Еврокомиссии (ЕК) идёт работа над планом отказа от всех российских ископаемых энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс",об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"План, или "дорожную карту" по полному отключению Европейского союза от российских ископаемых энергоносителей комиссия представит, как было предусмотрено, в течение первых 100 дней (своего мандата). Остаётся ещё немного времени", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

По словам Итконен, в ЕС уже приняты значительные меры, "чтобы избавиться от российского ископаемого топлива", и "импорт российского газа значительно сокращён".

"Мы остановили весь импорт российского угля, сократили наибольшую часть поставок российской нефти, а также две трети российского газа", - сообщила представитель ЕК.

Итконен отметила, что, "несмотря на эти значительные результаты, российский газ по-прежнему присутствует на европейском рынке, и мы бы предпочли, чтобы этого не было. И это один из вопросов, предусмотренный в "дорожной карте", которая будет презентована в ближайшие недели".