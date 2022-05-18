Итальянский посол рассказал о важности транспортировки азербайджанского газа в Европу

"Грузия играет важную роль в диверсификации поставок энергоносителей. В этой связи важны наши усилия по снижению зависимости от России, в том числе содействие транспортировке азербайджанского газа в Италию, Грецию или другие страны".

"Грузия играет важную роль в диверсификации поставок энергоносителей. В этой связи важны наши усилия по снижению зависимости от России, в том числе содействие транспортировке азербайджанского газа в Италию, Грецию или другие страны".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Италии в Грузии Энрико Вальво во время слушаний в комитете по иностранным делам парламента Италии.

Посол также коснулся вопроса расширения отношений между Грузией, Азербайджаном и Арменией.

Отметив мирную инициативу грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Вальво сказал, что она отвечает общим интересам трех стран Южного Кавказа, активизирует совместные усилия и повышает роль Грузии в регионе.