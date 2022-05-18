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Итальянский посол рассказал о важности транспортировки азербайджанского газа в Европу

Итальянский посол рассказал о важности транспортировки азербайджанского газа в Европу "Грузия играет важную роль в диверсификации поставок энергоносителей. В этой связи важны наши усилия по снижению зависимости от России, в том числе содействие транспортировке азербайджанского газа в Италию, Грецию или другие страны".
Энергетика
18 мая 2022 г. 11:10
Итальянский посол рассказал о важности транспортировки азербайджанского газа в Европу

"Грузия играет важную роль в диверсификации поставок энергоносителей. В этой связи важны наши усилия по снижению зависимости от России, в том числе содействие транспортировке азербайджанского газа в Италию, Грецию или другие страны".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Италии в Грузии Энрико Вальво во время слушаний в комитете по иностранным делам парламента Италии.

Посол также коснулся вопроса расширения отношений между Грузией, Азербайджаном и Арменией.

Отметив мирную инициативу грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Вальво сказал, что она отвечает общим интересам трех стран Южного Кавказа, активизирует совместные усилия и повышает роль Грузии в регионе.

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Версия на английском языке Italian ambassador notes importance of transporting Azerbaijani gas to Europe
Версия на азербайджанском языке İtaliya səfiri Azərbaycan qazının Avropaya nəqlinin əhəmiyyətindən danışıb

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