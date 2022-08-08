О нас

Итальянская Maire Tecnimont планирует выработку газа из переработанных отходов

Итальянская Maire Tecnimont планирует выработку газа из переработанных отходов Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов.
Энергетика
8 августа 2022 г. 16:56
Итальянская Maire Tecnimont планирует выработку газа из переработанных отходов

Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Алессандро Бернини в интервью Bloomberg.

Компания работает над технологией извлечения углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива. По данным Бернини, ежегодно на свалках страны размещается около 16 млн тонн неперерабатываемых отходов.

"При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тыс. тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом", - сказал он.

Ранее премьер-министр Марио Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi