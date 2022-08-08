Итальянская Maire Tecnimont планирует выработку газа из переработанных отходов

Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов.

Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Алессандро Бернини в интервью Bloomberg.

Компания работает над технологией извлечения углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива. По данным Бернини, ежегодно на свалках страны размещается около 16 млн тонн неперерабатываемых отходов.

"При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тыс. тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом", - сказал он.

Ранее премьер-министр Марио Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%.