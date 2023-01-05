Итальянская Edison заявила о прекращении покупок газа из России

Итальянская энергетическая компания Edison прекратила поставки российского газа с 31 декабря прошлого года.

Итальянская энергетическая компания Edison прекратила поставки российского газа с 31 декабря прошлого года.

Как передает Report, об этом в интервью газете La Stampa заявил главный управляющий компании Никола Монти.

"Edison 31 декабря закрыла контракт с Россией. Наш пакет диверсифицирован и независим, который позволяет нам обеспечивать 20% национального спроса, но все операторы сейчас заняты поиском замещения российских источников", - сказал он.

По словам Монти, для полной замены российских поставок операторам понадобится 2-3 года. Также он отметил, что в распоряжении Италии нет достаточных мощностей по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который могут импортировать из США.

Италия ежегодно покупала у России до 29 млрд кубометров газа. Этот объем обеспечивал 40% всей потребности страны в топливе. Страна намерена полностью заменить российский газ к 2024 году.