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Итальянская Edison заявила о прекращении покупок газа из России

Итальянская Edison заявила о прекращении покупок газа из России Итальянская энергетическая компания Edison прекратила поставки российского газа с 31 декабря прошлого года.
Энергетика
5 января 2023 г. 13:33
Итальянская Edison заявила о прекращении покупок газа из России

Итальянская энергетическая компания Edison прекратила поставки российского газа с 31 декабря прошлого года.

Как передает Report, об этом в интервью газете La Stampa заявил главный управляющий компании Никола Монти.

"Edison 31 декабря закрыла контракт с Россией. Наш пакет диверсифицирован и независим, который позволяет нам обеспечивать 20% национального спроса, но все операторы сейчас заняты поиском замещения российских источников", - сказал он.

По словам Монти, для полной замены российских поставок операторам понадобится 2-3 года. Также он отметил, что в распоряжении Италии нет достаточных мощностей по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который могут импортировать из США.

Италия ежегодно покупала у России до 29 млрд кубометров газа. Этот объем обеспечивал 40% всей потребности страны в топливе. Страна намерена полностью заменить российский газ к 2024 году.

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Версия на английском языке Italian Edison announces cessation of gas purchases from Russia

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