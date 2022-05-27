Италия, в рамках снижения зависимости от российского газа, обратилась к Азербайджану

Итальянские министры, в рамках снижения зависимости от российского газа, обратились к Азербайджану.

Итальянские министры, в рамках снижения зависимости от российского газа, обратились к Азербайджану.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Al Jazeera.

Итальянские официальные лица также ведут переговоры со многими странами, включая Конго, Анголу и Катар, для решения проблемы.

Страна, получающая около 40% своего импорта газа из России, теперь пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения. Отмечается, что обращения о возможности увеличения поставок были также направлены Конго, Анголе, Азербайджану и Катару, чтобы найти возможность заменить миллиарды кубометров газа, получаемые от РФ.

Итальянский энергетический гигант Eni договорилась с алжирской Sonatrach о постепенном увеличении транспортировки в трубопроводе Transmed, начиная с этого года и к 2023-2024 годам достичь 9 млрд кубометров дополнительного газа в год.

Соглашение было достигнуто через несколько недель после визита премьер-министра Италии Марио Драги в Алжир во время государственного визита президента Алжира Абдулмаджида Теббуна в Рим.

"Каждый раз, когда производство будет увеличиваться, мы сможем поставлять его в Италию, откуда можно будет отправить его в остальную часть Европы", - сказал Теббун, после встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой.

"Что касается электричества, то мы договорились с нашими итальянскими друзьями о прокладке подводного кабеля из Алжира в Италию", - добавил он.