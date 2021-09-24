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Италия потратит 3 млрд евро для сдерживания цен на газ и электроэнергию

Италия потратит 3 млрд евро для сдерживания цен на газ и электроэнергию Премьер-министр Италии Марио Драги анонсировал меры на сумму в 3 млрд евро, направленные на снижение счетов за газ и электроэнергию этой зимой на фоне резкого роста цен на электроэнергию в Европе.
Энергетика
24 сентября 2021 г. 16:16
Италия потратит 3 млрд евро для сдерживания цен на газ и электроэнергию

Трехмиллиардный пакет мер для поддержки потребителей на фоне резкого роста цен на электроэнергию в Европе анонсировал премьер-министр Италии Марио Драги.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, в противном случае цена на газ и свет для населения может вырасти до 40%.

"При отсутствии государственного вмешательства в следующем квартале цена на электроэнергию может вырасти примерно на 40%, а на газ – на 30%. По этой причине мы решили отменить в последнем квартале года системные сборы на газ для всех, а на электроэнергию - для семей и небольших компаний", – сказал Драги.

Системные cборы добавляются к счетам за электроэнергию, чтобы покрыть такие меры, как стимулирование развития возобновляемых источников энергии.

Драги сказал, что правительство также увеличит надбавки для малообеспеченных слоев населения для оплаты электроэнергии.

По его словам, многие причины повышения цен на энергоносители имеют временный характер, но призвал к долгосрочным действиям, в частности диверсификацию поставок.

Италия сильно зависит от импорта и потребляет большое количество газа. Согласно официальной статистике, около 40% потребления энергоносителей приходится на газ, по сравнению с примерно 15% во Франции.

Напомним, правительство соседней Испании объявило о срочном снижении налогов на электроэнергию в попытке положить конец политическому кризису, связанному с ценами на электроэнергию, после того как в стране были зафиксированы самые высокие цены в Европе.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya qaz və elektrik enerjisinin qiymət artımına imkan verməmək üçün 3 milyard avro xərcləyəcək
Версия на английском языке Italy to spend 3B euros to contain energy prices

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