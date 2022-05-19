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Италия планирует отказаться от российского газа к концу 2024 года

Италия планирует отказаться от российского газа к концу 2024 года Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы достижения независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.
Энергетика
19 мая 2022 г. 12:38
Италия планирует отказаться от российского газа к концу 2024 года

Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы достижения независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По оценкам правительства, мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года. Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года", - заявил он в ходе информационного сообщения в Сенате итальянского парламента.

По словам Драги, газ - это "переходное топливо" на пути к увеличению производства энергии из возобновляемых источников. Соглашение, подписанное в апреле с Алжиром, подчеркнул итальянский премьер, предусматривает развитие альтернативных и возобновляемых источников и сетей передачи энергии в Италию.

Программа действий итальянского правительства в сфере энергопоставок предусматривает рост импорта через южные и восточные газопроводы, в частности, из Алжира и Азербайджана. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. По словам представителей правительства, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в объеме 29 млрд кубометров в год.

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Версия на английском языке Italy plans to ditch Russian gas by late 2024

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