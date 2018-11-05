Итальянский эксперт: TAP обеспечит доступ Италии к новым источникам газа

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Проект Трансадриатического газопровода (TAP) обеспечивает доступ Италии к новым источникам газа".

Об этом Report заявил итальянский эксперт, руководитель Программы по энергетике, климату и ресурсам в Институте международных дел Италии (Istituto Affari Internazionali) Николо Сартори.

По словам эксперта, проект будет способствовать диверсификации поставок газа в стране, которые сегодня несколько сконцентрированы, а также добавляет ликвидность на рынок.

"Следует подчеркнуть, что 10 млрд куб. м, которые TAP будет перевозить в Италию, представляют собой значительный вклад в стратегию диверсификации страны, которая потребляет более 70 млрд куб.м в год", - сказал Николо Сартори.

Говоря о согласии премьер-министра Италии Джузеппе Конте на строительство газопровода, данное им 26 октября, эксперт отметил, что это означает, что международные договоры и инвестиционные решения, принятые за последние несколько лет, будут соблюдаться и осуществляться, а кроме этого, даст много преимуществ странам-участницам TAP.

Эксперт, руководитель Программы по энергетике, климату и ресурсам в Институте международных дел Италии Николо Сартори. "10 млрд куб. м, которые TAP будет перевозить в Италию, представляют собой значительный вклад в стратегию диверсификации страны, которая потребляет более 70 млрд куб.м в год".

"Проект даст значительные доходы всем задействованным странам, от Азербайджана до Греции, а также обеспечит гарантированность поставок газа в Албанию, которая, как ожидается, получит первые объемы газа через ТАР", - сказал Николо Сартори.