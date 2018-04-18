Итальянская компания Edison является новым покупателем газа "Шахдениз"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Права по соглашению, подписанному с испанской компанией Gas Natural Fenosa на продажу газа в рамках проекта "Шахдениз-2", переданы ведущей итальянской энергетической компании Edison.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Это стало частью более крупной сделки, включающей приобретение итальянской газораспределительной сети. На церемонии подписания в SOCAR Tower приняли участие представители SOCAR, AGSC (Azerbaijan Gas Supply Company), Edison и Gas Natural Fenosa. Edison приобрела права на поставки газа сроком на 25 лет в рамках проекта "Шахдениз-2". Поставки планируется начать в 2020 году после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP).

13 октября прошлого года Edison и Gas Natural Fenosa договорились о трансфере значимой итальянской газораспределительной сети Gas Natural Vendita Italia (GNVI). Одним из условий этой сделки является передача Fenosa компании Edison соглашения по продажам газа с "Шахдениз-2". В феврале Европейская комиссия одобрила сделку, посчитав, что условия соответствуют антимонопольным правилам. В результате были осуществлены покупка GNVI и трансфер соглашения о поставках газа. Этот трансфер говорит о неуклонном росте интереса крупных европейских энергетических игроков к азербайджанскому газу.

Edison, головной офис которого находится в Милане, является крупной энергетической компанией Италии, действующей в сфере снабжения электроэнергией и природным газом. Компания имеет филиалы по всему континенту. Edison задействован в широком спектре деятельности, от добычи природного газа и сырой нефти до распределения и продаж. В 2017 году на долю Edison пришлось 22% импорта и 6% добычи газа в Италии.