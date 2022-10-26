Источник: У Анкары нет данных о перспективах закупки ЕС газа у РФ через хаб в Турции

Турция в настоящее время не располагает сведениями об объемах газа, которые страны Евросоюза будут готовы закупать у России в случае создания газового хаба на территории республики.

Турция в настоящее время не располагает сведениями об объемах газа, которые страны Евросоюза будут готовы закупать у России в случае создания газового хаба на территории республики.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в турецком правительстве.

"В данный момент остается неясным, сколько газа европейцы захотят покупать у России. Часть государств Европы намерена вернуть в строй атомные электростанции, чтобы не зависеть от российского газа, и похоже, что подобным образом события будут развиваться и в других странах. Поэтому сейчас нет информации о том, в каких объемах они захотят покупать российский газ через хаб", - отметил собеседник агентства.

Между тем накануне министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что республика намерена до конца года определиться с дорожной картой создания на своей территории газового центра по предложению Москвы. При этом он подчеркнул, что пока "нет никаких точных дат переговоров с Россией" по данной теме.

Идею создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем энергоносителя, предназначавшегося для транзита по трубопроводу "Северный поток", президент РФ Владимир Путин выдвинул на минувшей неделе на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и создании в Турции распределительного центра, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они выразят в этом заинтересованность.

Вопрос создания такого хаба обсуждался 13 октября в Астане на переговорах российского и турецкого лидеров. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, центр планируется создать в кратчайшие сроки, а наиболее подходящим местом для него является район Фракия в европейской части Турции.