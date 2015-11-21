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    Источник: РФ готова давать скидки на нефть в борьбе за рынок в Европе

    Источник в правительстве РФ не стал говорить о размере возможных скидок

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Россия готова предоставлять скидки на нефть, чтобы сохранить свои позиции на рынке в Европе, сообщил журналистам источник в правительстве, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Мы будем биться за свой рынок в Европе, будем увеличивать скидки на Urals. Однако не думайте, что саудитaм будет так легко занять НПЗ, которые исторически работают на нашей нефти, это технологически нелегко", — рассказал собеседник агентства.

    Он не стал говорить о размере возможных скидок, но при этом отметил, что низкая цена на нефть, которую предложил Ирак, обусловлена ее сортом.

    "Мы знаем, что Ирак за 30 (долларов за баррель — ред.) продает, но это сорт Basra Heavy, очень тяжелая, не конкурент Urals и ее реальная цена 35, а они дают скидку пять долларов", — прокомментировал собеседник.

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