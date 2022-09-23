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Использование услуг ПО "Азеригаз" упрощается

Использование услуг ПО "Азеригаз" упрощается Сегодня заработал новый веб-сайт Производственного объединения "Азеригаз" при Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Энергетика
23 сентября 2022 г. 12:35
Использование услуг ПО Азеригаз упрощается

Сегодня заработал новый веб-сайт Производственного объединения "Азеригаз" при Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ПО Руслан Алиев в ходе акции "Открытые двери" для представителей СМИ и НПО.

Он отметил, что новый сайт будет действовать на трех языках - азербайджанском, русском и английском. На сайте также имеется раздел "карьера" для желающих устроиться на работу, а также доступен онлайн-чат, посредством которого можно будет более оперативно отвечать на интересующие абонентов вопросы.

Р.Алиев отметил, что на сайте указаны адреса и номера телефонов всех региональных подразделений ПО "Азеригаз".

Восемь из 22 электронных услуг, доступных посредством ASAN Xidmеt, будут осуществляться посредством этого сайта.

Р.Алиев также отметил, что при разработке нового сайта учитывались люди с нарушениями зрения.

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