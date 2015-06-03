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    ​Исполнительный директор TAP: В 2020 году начнутся поставки газа с месторождения "Шахдениз" в Европу

    Ян Бредшоу: На Болгарию придется 40% рынка сбыта газа

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В рамках реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) заключены договора о продаже около 50 тыс. участков на территории Греции. Как сообщает Report, об этом заявил в ходе своего визита в Баку исполнительный директор TAP Ян Бредшоу.

    По его словам, первые договора подобного рода уже заключены в Албании.

    "На Грецию придется 1/4 часть, на Болгарию - 40% рынка сбыта газа. Мы предполагаем, что в 2020 году начнутся безопасные и с нулевым убытком поставки газа с месторождения "Шахдениз" в Европу", - подчеркнул Я.Бредшоу. 

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