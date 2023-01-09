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Испания попросит ЕК продлить Иберийский механизм ограничения цен на газ

Испания попросит ЕК продлить Иберийский механизм ограничения цен на газ Правительство Испании обратится к Брюсселю с просьбой продлить так называемый Иберийский механизм, используемый в Испании и Португалии для ограничения цен на газ, по крайней мере до конца 2024 года.
Энергетика
9 января 2023 г. 17:41
Испания попросит ЕК продлить Иберийский механизм ограничения цен на газ

Правительство Испании обратится к Брюсселю с просьбой продлить так называемый Иберийский механизм, используемый в Испании и Португалии для ограничения цен на газ, по крайней мере до конца 2024 года.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Antena 3 сказала в понедельник вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера.

В мае Испания и Португалия достигли договоренностей с Еврокомиссией о создании Иберийского механизма. Это временная чрезвычайная мера, которая признает страны энергетическим островом, позволяя принимать исключительные меры по снижению цен на электроэнергию.

"Мы хотим и дальше пользоваться этой исключительной мерой, которую мы используем в Испании и Португалии, и которая в принципе должна действовать только до мая (2023 года). Поэтому мы намерены просить, чтобы этот Иберийский механизм продолжал действовать", - сказала Рибера.

Планируется, что лимит цен на газ будет находиться на уровне нынешних показателей, в размере 45-50 евро за мегаватт-час. Рибера отметила, что Испания будет выступать за сохранение этого механизма, пока Евросоюз не проведет реформу регулирования рынка электроэнергии в Европе, что, по ее словам, может занять длительное время.

Ранее сегодня Санчес объявил, что во вторник Совет министров Испании обсудит реформу рынка электроэнергии, которую в дальнейшем планирует направить в Брюссель.

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