Иранский министр: ОПЕК не собирается изменять уровень добычи нефти

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирана Биджан Зангане в воскресенье заявил, что страны ОПЕК, скорее всего, не примут решение об изменении уровня добычи нефти в ходе предстоящей встречи в июне.

"Снижение верхнего предела добычи нефти ОПЕК должно быть согласовано всеми членами картеля. В нынешних условиях шансы, что ОПЕК изменит уровень добычи маловероятны", - цитирует министра агентство Рейтер.

На последней встрече ОПЕК, прошедшей в ноябре 2014 года, страны решили воздержаться от сокращения объемов добычи "черного золота", чтобы защитить свои рынки сбыта на фоне дешевеющей нефти, что усилило обвал цен. Между тем в конце января — начале февраля цены на нефть стали демонстрировать рост - до уровня в 60 долларов за баррель Brent. Следующая встреча стран ОПЕК пройдет 5 июня, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Иран наряду с Венесуэлой неоднократно призывали страны-члены ОПЕК сократить добычу "черного золота", чтобы таким образом оказать поддержку низким ценам на нефть.