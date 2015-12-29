Иран закладывает в бюджет цену на нефть на уровне 40 долларов за баррель

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Иран закладывает в свой бюджет цену на нефть в 2016-2017 гг. на уровне 40 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.

По его словам, такая цена на сырье в следующем году будет зависеть от волатильности на нефтяном рынке. Отвечая на вопрос относительного дальнейшего снижения цен на нефть, Зангане отметил, что не стоит предсказывать плохой сценарий. "Была проведена необходимая работа, прежде чем предположить, что в бюджет заложена наиболее точная и наиболее вероятная цена на нефть, хотя рынок склонен колебаться", - заявил министр.