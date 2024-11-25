Иран выступит против ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+

Иран на встрече ОПЕК и ОПЕК+ выступит против введения новых ограничений на добычу нефти и постарается сохранить свою долю на нефтяном рынке.

Иран на встрече ОПЕК и ОПЕК+ выступит против введения новых ограничений на добычу нефти и постарается сохранить свою долю на нефтяном рынке.

Как передает Report, об этом заявил министр нефти исламской республики Мохсен Пакнежад.

57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ пройдет в Австрии 1 декабря.

"Иран будет стремиться не допустить ограничений на добычу нефти на предстоящей встрече ОПЕК и ОПЕК+ в Австрии. Мы хотим сохранить свою долю на нефтяном рынке в сложившихся условиях", - заявил министр.

По его словам, на данный момент в Тегеране не испытывают никакого беспокойства насчет продажи и экспорта нефти, так как приняты определенные меры, которые позволят продолжать торговлю нефтяными товарами "при любых условиях".

Отметим, что страны ОПЕК+ приняли решение отложить восстановление добычи нефти еще на месяц. Восемь стран альянса (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) продолжат добровольно сокращать производство на 2,2 млн б/с до конца декабря. Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ решили отложить его на два месяца, до декабря.