Иран выступил за снижение объемов добычи нефти

Тегеран убежден в необходимости снизить объемы добычи нефти, выступает за активизацию усилий по стабилизации цен и рынка в целом.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

"Иран в качестве и члена ОПЕК, и члена ОПЕК+ убежден в необходимости снижения производства и сотрудничества всех стран-производителей нефти с целью создания баланса на рынке и стабилизации цен на нефть. С этой целью министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Намдар Зангане провел беседы с некоторыми своими коллегами, включая министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. Иран выступает за то, что цены на нефть должны быть сбалансированными и стабильными - это в интересах как производителей, так и потребителей нефти", - заявил посол.

Напомним, что ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.