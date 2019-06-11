В Иране будет создан новый нефтехимический комплекс

Национальная нефтехимическая компания (НКП) подписала меморандум о взаимопонимании с Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) для создания нового нефтехимического комплекса в провинции Хормозган, прилегающей к водам Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, в результате реализации 14 нефтехимических проектов в этом нефтехимическом комплексе к производственным мощностям страны будет добавлено 15 млн тонн, сказал глава IMIDRO Ходадад Гарибпур.

Меморандум о взаимопонимании вступил в силу через два дня после того, как Вашингтон ввел новые санкции в отношении крупнейшей нефтехимической холдинговой группы Ирана с целью усиления давления на экономику страны.

"Мы планируем интегрировать другие отрасли, такие как электростанции, алюминиевые комплексы и нефтеперерабатывающие заводы, в этот новый центр" - сказал Гарибпур в кулуарах церемонии подписания меморандума.

Чиновник отметил, что новый комплекс планируется построить на земельном участке площадью 2000 га в энергетической интенсивной промышленной особой экономической зоне "Парсиан" (PEISEZ).

В декабре 2018 года управляющий директор NPC Бехзад Мохаммади объявил, что компания планирует создать третий по величине нефтехимический комплекс в стране после Ассалуйе и Махшахра.

Новый нефтехимический узел планируется создать министерством нефти в сотрудничестве с министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли.

Доступ к разнообразному жидкому и газовому сырью является одной из главных выгод иранской нефтехимической промышленности для инвесторов, и можно с уверенностью сказать, что эта отрасль является самой прибыльной отраслью Ирана.

Площадь PEISEZ, занимающая 9 800 гектаров, расположена в 15 км к западу от города Парсиан в провинции Хормозган. Этот участок находится в 20 км от международного аэропорта Персидского залива (Persian Gulf International Airport) и в 43 км от порта Парс.