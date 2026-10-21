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    ТЭО Black Sea Energy представят завтра в Баку

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 12:34
    ТЭО Black Sea Energy представят завтра в Баку

    Технико-экономическое обоснование проекта "Зеленый энергетический коридор Каспийское море – Черное море – Европа" (Black Sea Energy) будет представлено 22 октября в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава регионального представительства Группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Стелла Ренита на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    "Завтра состоится презентация технико-экономического обоснования проекта зеленого энергетического коридора Каспийское море – Черное море, в которой мы примем участие", - отметила она.

    Ренита добавила, что ЕИБ изучает и другие проекты, направленные на развитие связанности, включая цифровую инфраструктуру Черного моря и строительство железной дороги в Нахчыване.

    Стелла Ренита Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) Зеленый энергетический коридор Европейский союз (ЕС) Black Sea Energy
    "Black Sea Energy"nin TİƏ-si oktyabrın 22-də Bakıda təqdim ediləcək
    Feasibility study of Black Sea Energy project to be presented in Baku
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