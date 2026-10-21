ТЭО Black Sea Energy представят завтра в Баку

Технико-экономическое обоснование проекта "Зеленый энергетический коридор Каспийское море – Черное море – Европа" (Black Sea Energy) будет представлено 22 октября в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила глава регионального представительства Группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Стелла Ренита на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"Завтра состоится презентация технико-экономического обоснования проекта зеленого энергетического коридора Каспийское море – Черное море, в которой мы примем участие", - отметила она.

Ренита добавила, что ЕИБ изучает и другие проекты, направленные на развитие связанности, включая цифровую инфраструктуру Черного моря и строительство железной дороги в Нахчыване.