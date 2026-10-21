İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Black Sea Energy"nin TİƏ-si oktyabrın 22-də Bakıda təqdim ediləcək

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:40
    Black Sea Energynin TİƏ-si oktyabrın 22-də Bakıda təqdim ediləcək

    "Xəzər dənizi – Qara dəniz – Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi" (Black Sea Energy) layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırması (TİƏ) oktyabrın 22-də Bakıda təqdim olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İnvestisiya Bankı (EIB) Qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə Regional Nümayəndəliyinin rəhbəri Stella Renita Bakıda keçirilən Avopa İttifaqı-Azərbaycan biznes forumunda bildirib.

    "Sabah Xəzər dənizi – Qara dəniz Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının təqdimatı keçiriləcək və biz orada iştirak edəcəyik", - o qeyd edib.

    Renita əlavə edib ki, EIB Qara dənizin rəqəmsal infrastrukturu və Naxçıvanda dəmir yolunun tikintisi də daxil olmaqla, bağlantıların inkişafına yönəlmiş digər layihələri də araşdırır.

    Avropa İnvestisiya Bankı (EIB)
    ТЭО Black Sea Energy представят завтра в Баку
    Feasibility study of Black Sea Energy project to be presented in Baku
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:48
    Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevlə enerji məsələlərini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    13:48
    Putin: Rusiya ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpasında maraqlıdır
    Digər ölkələr
    13:45
    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıb
    İKT
    13:43
    "Barselona" UEFA Çempionlar Liqasında antirekordunu yeniləyib
    Futbol
    13:32
    EBRD regional əlaqəliliyin gücləndirilməsinin əsas şərtini açıqlayıb
    İnfrastruktur
    13:26
    Türkmənbaşı ilə Ələt arasında fider xəttinin yaradılması təklif edilib
    İnfrastruktur
    13:24
    PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopub
    Futbol
    13:24
    TRASEKA dəhliz iştirakçısı olan ölkələri birləşdirmək üçün rəqəmsal platforma hazırlayır
    İnfrastruktur
    13:19
    Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti