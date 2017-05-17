Иран согласен на продление сделки об ограничении добычи на 9-месячный срок

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Иран не намерен возражать против продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи на девять месяцев на очередном саммите в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, осведомленный о позиции Тегерана источник отмечает, что Иран согласится на 9-месячное продление пакта при условии, что другие производители, включая Ирак, примут участие в инициативе.

По информации, страны ОПЕК и экспортеры, не входящие в картель, действительно намерены стабилизировать рынок черного золота, где, прежде всего, необходимо обеспечить надежность поставок на ближайшие годы.

Отметим, что 15 мая два крупнейших мировых производителя нефти в лице России и Саудовской Аравии согласились с необходимостью продлить меры по сокращению добычи на девять месяцев, до конца марта 2018 года, с тем, чтобы вернуть рынку равновесие. Ранее обсуждалась возможность пролонгации пакта на шесть месяцев. Нефть марки Brent, утром упавшая в цене после опубликования данных о росте нефтяных запасов в США до 51,05 долларов за баррель, подорожала на фоне этой новости до 51,75 долларов за баррель.