Иран продолжит наращивать экспорт нефти

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Иран продолжит реализацию своих планов по наращиванию экспорта нефти до 1 млн. баррелей в сутки на мировой рынок, который переживает избыток сырья. Как передает Report, об этом сообщила арабская служба CNN со ссылкой на интервью заместителя министра нефти Ирана Амира Хусейна Замани-Нийя, которое он дал американской телерадиокорпорации.

Комментируя падение мировых цен на сырье, иранский высокопоставленный чиновник заявил: "Не Иран вызвал эти потрясения". "Мы не хотим вновь накладывать на себя санкции после того, как избавилась от них", - добавил он.

Иран хочет увеличить добычу на досанкционный уровень, не отказываясь при этом от обсуждения текущих проблем и разработки стратегии поведения в будущем.

Комментируя договоренности о замораживании добычи нефти, Амир Хусейн Замани-Нийя заявил, что тяжесть ответственности по решению проблемы затоваривания рынка лежит на других странах. CNN отмечает, что в своих комментариях он был "более дипломатичен", чем его начальник - министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане, который, как сообщают мировые СМИ, назвал эту инициативу "шуткой".

Говоря об инвестициях в экономику страны, Амир Хусейн Замани-Нийя сообщил, что его стране не нужны иностранные целевые инвестиции, направленные лишь на увеличение добычи нефти на 1 млн б/с. Иран испытывает потребность во внешнем долгосрочном финансировании для всестороннего развития. "Мы не сомневаемся, что можем привлечь от 40 до 45 млрд. долларов общих инвестиций", - заявил он.