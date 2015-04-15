Иран призвал ОПЕК сократить добычу нефти

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна сократить суточную добычу нефти по крайней мере 5 процентов или примерно на 1,5 миллиона баррелей. Об этом, как сообщает Reuters, заявил во вторник, 14 апреля, министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

"Даже самые консервативные государства-члены ОПЕК не верят, что добыча нефти ОПЕК должна превышать 30 млн. баррелей в сутки (текущий максимум). Мы считаем, что этот показатель должен быть сокращен по крайней мере на 5 процентов", - сказал Зангане на пресс-конференции.

Ранее власти Саудовской Аравии - крупнейшего в мире экспортера нефти - отказались сокращать добычу, которая составляет 10,3 миллиона баррелей в сутки.

Глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри отметил, что вопрос сокращения добычи нефти может быть рассмотрен только в том случае, если аналогичные решения примут страны, не входящие в организацию, такие как США и Россия, напоминает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.