Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта

Иранские власти предложили Ираку проект по возобновлению работы нефтепровода, проходящего по территории Ирака к сирийскому порту Баньяс на Средиземном море, в свете растущих угроз в Ормузском проливе, однако официальный Багдад пока не ответил на предложение.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает иракский телеканал al-Sumaria.

"Тегеран вновь поднял тему проекта по экспорту нефти через нефтепровод, пролегающий по иракской территории и заканчивающийся в сирийском порту Баньяс на Средиземном море. Таким образом можно будет уклониться от американских санкций и не задействовать Ормузский пролив, так как все больше опасений по поводу его закрытия в случае возникновения военных столкновений США и их союзников против Ирана", - заявил каналу осведомленный источник.

По его словам, данный проект предлагался Ираном и в предыдущие годы, однако в 2014 году в связи с захватом территорий Сирии и Ирака боевиками "Исламского государства" деятельность была свернута.Источник отметил, что предлагаются два варианта: или строительство нового нефтепровода длиной в 1000 километров, половина которого пройдет по Ираку, или же ремонт за счет иранской стороны нефтепровода Киркук-Баньяс, который не работает с 1982 года. Через данный нефтепровод может передаваться до 1,25 миллиона баррелей нефти в сутки, отметил источник.По его словам, иракские власти пока не ответили на предложение Ирана.

"Ирак считает, что данный проект невыгоден, более того, может ему навредить, учитывая, что Багдад может экспортировать свою нефть в средиземноморские страны через порт Баньяс без участия Ирана", - отметил источник.

В свою очередь анонимный депутат иракского парламента отметил, что данный проект позволит снабжать не только нефтью, но и газом Сирию и даже Ливан, который сможет тогда решить проблему катастрофической нехватки электричества.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.