Иран планирует продавать новый сорт тяжелой нефти

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Иран с начала весны 2016 года планирует продавать новый сорт тяжелой нефти в связи с ростом добычи на месторождениях в Западном Каруне.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Отмечается, что новый сорт - это смесь нефти с месторождений Ядаваран (провинция Хузестан), Северный и Южный Азадеган и других, а его плотность будет меньше, чем у марок Soroosh и Nowrooz, но выше, чем у смеси Iran Heavy.

Сообщается, что название для нового сорта нефти пока не придумали. Основным рынком сбыта станут страны Азии.