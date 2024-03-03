Иран планирует нарастить добычу газа

Иран планирует в ближайшие пять лет нарастить добычу газа до 1,3 млрд куб. м в сутки.

Иран планирует в ближайшие пять лет нарастить добычу газа до 1,3 млрд куб. м в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи на VII саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит в Алжире.

"Иран планирует в ближайшие пять лет нарастить добычу газа с сегодняшних 1,07 млрд куб. м в сутки до 1,3 млрд куб. м", - приводит его слова иранский телеканал SNN . Министр добавил, что для достижения этой цели страна направит более $80 млрд в газодобывающий комплекс.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Сейчас ее членами являются 13 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Мавритания, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Эти страны контролируют около 70% мировых запасов газа, 51% мирового экспорта СПГ и 52% поставок газа по трубопроводам.

Крупнейшие в мире запасы газа приходятся на Россию (около 25%), за ней следуют Иран (примерно 17%) и Катар (около 12%).