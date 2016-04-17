​Иран отказался участвовать в переговорах производителей нефти в Дохе

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Иран решил не направлять своих представителей на встречу в Дохе (Катар), где в воскресенье, 17 апреля, пройдут переговоры стран-производителей углеводородов.

Как передает Report, об этом, об этом говорится в заявлении министра нефти Исламской Республики Бижана Намдара Зангане.

По его словам, в переговорах принимают участие стороны, которые хотят обсудить вопрос заморозки добычи нефти. «Так как Иран не подпишет такой план, наше участие в этой встрече не является обязательным», — добавил министр.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в субботу рассказал ТАСС, что проект соглашения стран-производителей, который планируется подписать, предполагает заморозку добычи нефти до октября (на уровне января 2016 года).