​Иран, Ирак, Венесуэла и Катар не договорились сохранить добычу нефти

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Министры нефти Ирана, Ирака, Венесуэлы и Катара на встрече 17 февраля в Тегеране не смогли прийти к соглашению о заморозке добычи нефти в 2016 году для поддержания цен.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

При этом он отметил, что стороны готовы продолжать консультации для поиска оптимальных решений.

"Вчера была проведена встреча между министрами нефти Ирака, Ирана, Катара и Венесуэлы. Мы приветствовали также участие российского министра во встрече в Дохе. Министр нефти Ирака подтвердил, что консультации и встречи между членами ОПЕК и другими производителями продолжаются и нацелены на то, чтобы прийти к чему-то, что поддержит цены на нефть на мировых рынках", - заявил Джихад.

Отвечая на вопрос, была ли достигнута какая-то договоренность по итогам встречи, собеседник агентства сказал: "Они подтвердили только, что переговоры продолжаются, и значит, нужно прийти к соглашению, которое будет в интересах всех и поддержит цены на нефть".