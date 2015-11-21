Иран хочет увеличить производство нефти на миллион баррелей в сутки

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Тегеран в течение 5-6 месяцев увеличит добычу нефти примерно на 1 млн. баррелей в сутки. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния.

"В течение 5-6 месяцев мы увеличим производство нефти примерно на 1 млн. баррелей в сутки", - сказал министр в кулуарах форума стран-экспортеров газа.

"Мы ожидаем, что это будет сделано в рамках ОПЕК. Мы ожидаем увеличить производство и поставки при условии, что квота ОПЕК останется неизменной. Поэтому мы будем координироваться с ОПЕК… Это 30 млн. баррелей в сутки (квота ОПЕК - ред.)", - отметил министр.