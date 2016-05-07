Иран готов присоединиться к плану заморозки нефтедобычи

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Представитель иранской национальной нефтяной компании NIOC заявил о готовности Тегерана присоединиться к плану по заморозке объемов добычи, так как Иран уже достиг желаемого уровня производства, сообщает Report со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Как заявил директор по международным связям NIOC Мохсен Камсари, Иран уже достиг своего целевого показателя по добыче: ссылаясь на подсчеты ОПЕК, он назвал цифру в 4,2 миллиона баррелей в сутки.

"Соответственно, цифра, к которой стремился министр нефти (Биджан Зангане), достигнута, и мы можем присоединиться к плану по заморозке добычи нефти", - цитирует телеканал его заявление иранским СМИ.

При этом Камсари отметил, что окончательное решение вопроса остается за министром.