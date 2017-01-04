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    Иран допустил более 20 иностранных компаний к участию в раунде тендеров по нефтегазовым проектам

    Договоры будут заключены по новому формату

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Иран допустил более 20 иностранных компаний к участию в раунде тендеров по нефтегазовым проектам.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

    В числе допущенных компаний: французская корпорация Total, англо-голландская Shell, итальянская Eni, CNPC, Petronas, Газпром и другие.

    Как сообщает компания, договоры будут заключены по новому формату. Совместные предприятия будут работать на условиях раздела продукции.

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